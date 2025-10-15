הלוויותיהם של החללים החטופים שהושבו לישראל יתקיימו ביומיים הקרובים ברחבי הארץ, כשחלק מבני המשפחות קראו לציבור ללוות את החללים בדרכם האחרונה. כל הפרטים

אחרי שגופותיהם של 7 מתוך 28 החללים החטופים הוחזרו לישראל ביומיים האחרונים, הלוויותיהם של החללים יתקיימו בימים הקרובים ברחבי הארץ. בעוד שחלק מהמשפחות ביקשו לשמור על פרטיות, אחרים פרסמו את פרטי הלוויה של יקיריהם.

היום (רביעי) יערכו ההלוויות של 3 מהחללים החטופים שהושבו לישראל ב-2 הפעימות הראשונות. גיא אילוז, שהושב לישראל שלשום, יובא למנוחות בשעה 16:30 בבית העלמין כפר נחמן ברעננה. מסע הלוויה ייצא בשעה 15:00 מרחוב אחד העם בראשון לציון, ובהמשך יחלוף בצומת בית דגן, מחלף איילון צפון, לה גווארדיה, השלום, ארלוזורוב, ההלכה ורוקח, גשר גנדי מצפון למחלף גלילות, מחלף רעננה מערב ולאורך דרך הפארק. בני המשפחה קראו לציבור לעמוד לצידי הדרך עם דגלי ישראל וללוות את אילוז בדרכו האחרונה.

בשעה 18:00 תתקיים אזכרה בבית הכנסת "נצח אוריאל" לזכרו של אוריאל ברוך, שגופתו הושבה אמש וזוהתה באופן רשמי הבוקר. במשפחה ציינו כי פרטים נוספים לגבי טקס הקבורה וקבלת הקהל יימסרו בהמשך. הלווייתו של סרן דניאל פרץ, שהושב בפעימה הראשונה, תתקיים הערב בשעה 20:00 בבית העלמין הצבאי הר הרצל, כשהמשפחה תקבל מנחמים בהיכל התרבות יד בנימין ביום חמישי בין השעות 08:30-22:00 וביום שישי בין השעות 08:30-14:30.



ההלוויה של סמ"ר תמיר נמרודי, שהושב לישראל אתמול וזוהה באופן רשמי הבוקר, תתקיים מחר בשעה 13:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. בשלב זה לא פורסמו פרטים על הלוויותיהם של יוסי שרעבי, איתן לוי וביפין ג'ושי, שהוחזרו גם כן מהשבי וזוהו על ידי המכון לרפואה משפטית.