השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בחריפות את חמאס בעקבות הפרות ההסכם: "די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו – לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף בחריפות הבוקר (רביעי) את חמאס, זאת בעקבות ההערכות שאחת הגופות שהושבו אמש היא לא של חלל חטוף ישראלי. בדבריו קרא לחזור ללחימה ולפעול למיטוט ארגון הטרור.

"די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו – לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות" אמר בן גביר. "הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה".

כאמור, אמש ישראל קיבלה לידיה 4 גופות נוספות של חטופים, כשהבוקר הותר לפרסום כי זוהו גופותיהם של 3 מתוכם: אוריאל ברוך, שנרצח ב-7 באוקטובר; איתן לוי, שהיה מנותק קשר מעל 40 ימים עד שהוכרז כחטוף; ותמיר נמרודי, שהוגדר כמי שיש "חשש כבד לחייו" ושבני משפחתו לא ידעו מה עלה בגורלו עד היום. בישראל בוחנים כעת את האפשרות שהגופה הרביעית שהועברה היא לא של חלל חטוף ישראלי – אלא של פעיל חמאס.