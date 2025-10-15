שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי סוכלו מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב, של שליטת צה"ל ברצועת עזה וסוכלו: "על כל הפרה תגובה מיידית"

הדברים המלאים: "צה"ל פועל בהתאם להנחיות ואוכף מדיניות ברורה של היערכות לאורך הקו הצהוב – הכולל למעלה מ-50% משטח עזה. מדיניות האכיפה היא חד משמעית: על כל הפרה תגובה מיידית. אתמול סוכלו מחבלים שניסו להתקרב ולחצות – וכך יהיה גם בהמשך".

מוקדם יותר דווח כי יום אחרי העברתם של 4 ארונות נוספים משבי החמאס, בישראל בוחנים כעת את האפשרות שהגופה הרביעית שהועברה היא לא של חלל חטוף ישראלי. לפי הדיווחים הבוקר בכלי התקשורת, הליכי הזיהוי נמשכים כעת.

כאמור, אמש ישראל קיבלה לידיה 4 גופות נוספות של חטופים, שהועברו על ידי הצלב האדום מרצועת עזה. הגופות נלקחו למרכז לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי, ורק בתום הליך הזיהוי ניתנה הודעה רשמית למשפחות. בניגוד לפעימה הראשונה של שחרור החללים החטופים, הפעם חמאס לא פרסם רשימת שמות של החללים שלכאורה שחרר – כך שאין אימות לגבי זהותו האפשרית של החלל הרביעי מבין אלו שנותרו בשבי.