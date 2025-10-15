אחרי זיהוי גופותיהם של אוריאל ברוך, תמיר נמרודי ואיתן לוי, בישראל בוחנים את האפשרות שהגופה הרביעית שהועברה אמש היא לא של חלל חטוף ישראלי. הליכי הזיהוי נמשכים כעת

יום אחרי העברתם של 4 ארונות נוספים משבי החמאס, בישראל בוחנים כעת את האפשרות שהגופה הרביעית שהועברה היא לא של חלל חטוף ישראלי. לפי הדיווחים הבוקר (רביעי) בכלי התקשורת, הליכי הזיהוי נמשכים כעת.

על פי הההערכות של מערכות הביטחון, הגופה הרביעית שהושבה אמש היא ככל הנראה של פעיל חמאס בעזה. בבדיקות עד כה לא נמצאה התאמה בין הגופה שהועברה לבין החטופים החללים הישראלים. זו לא הפעם הראשונה שבה ארגון הטרור ניסה למסור גופה שלא הייתה של חטוף ישראלי, אחרי שאירוע דומה התרחש בפברואר האחרון עם החזרת גופתה של שירי ביבס.

כאמור, אמש ישראל קיבלה לידיה 4 גופות נוספות של חטופים, שהועברו על ידי הצלב האדום מרצועת עזה. הגופות נלקחו למרכז לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי, ורק בתום הליך הזיהוי ניתנה הודעה רשמית למשפחות. בניגוד לפעימה הראשונה של שחרור החללים החטופים, הפעם חמאס לא פרסם רשימת שמות של החללים שלכאורה שחרר – כך שאין אימות לגבי זהותו האפשרית של החלל הרביעי מבין אלו שנותרו בשבי.

עוד באותו נושא זוהתה גופתו של החלל החטוף איתן לוי: "צער רב וכאב עמוק" 07:52 | חדשות סרוגים

הבוקר הותר לפרסום כי זוהו גופותיהם של 3 מתוך 4 החללים החטופים ששוחררו אמש: אוריאל ברוך, שנרצח ב-7 באוקטובר; איתן לוי, שהיה מנותק קשר מעל 40 ימים עד שהוכרז כחטוף; ותמיר נמרודי, שהוגדר כמי שיש "חשש כבד לחייו" ושבני משפחתו לא ידעו מה עלה בגורלו עד הבוקר.