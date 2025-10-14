נציגי משפחות החטופים הודיעו כי זוהו ארבעת גופות החטופים החללים: גיא אילוז ז"ל, סרן דניאל פרץ ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז"ל, סרן דניאל פרץ ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

מממשלת ישראל נמסר כי היא משתתפת בצערן הכבד של משפחות אילוז, ג'ושי, פרץ ושרעבי ושל כל משפחות החטופים החללים.

עוד נמסר כי הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרם ברוך.