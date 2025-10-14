החטוף השב איתן מור מאושפז בבית החולים בלינסון להתאוששות מהשבי, אביו צביקה מדווח על מצבו: " לאחר שנתיים הוא יכול לבחור בעצמו מתי לשתות, מתי ללכת לשירותים, מתי לאכול, הוא מתקדם מדהים"

ד"ר צביקה מור אביו של החטוף של איתן מתאר את מצבו של איתן מאז השחרור מהשבי אתמול: "איתן שלנו חוזר אל החיים בישראל, חוזר אל החיים במשפחה,

חוזר לקחת אחריות על עצמו, לבחור בעצמו מתי הוא שותה קפה, מתי הוא הולך לשירותים, מתי הוא אוכל וכמה הוא אוכל".

וברוך השם, איתן יותר טוב, אני יכול להגיד אחרי 24 שעות, איתן כבר יותר טוב, ממש מתקדם, גם הרופאים אומרים, גם המצב הבריאותי שלו, ברוך השם, טוב, יש עדיין קצת עבודה. ואנחנו עוטפים אותו, עוטפים אותו כאן כמה שצריך, הצוות כאן בבלינסון מדהים, מדהים, כולם עוטפים אותנו כאן, מפנקים אותנו, עוזרים לנו בכל דבר,

ו אנחנו נהיה עם איתן עד שאיתן יוכל לחזור לשגרה שלו, הוא כבר מחכה לזה גם כן."