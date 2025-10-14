חמאס מפר את ההסכם בן גביר קורא לאיים על ארגון הטרור: "תמשיכו במריחות – נעצור לאלתר א כל אספקת הסיוע שנכנס לרצועה"

לאחר שחמאס הפר את ההסכם והשיב רק ארבע גופות חטופים חללים אמש, זועק השר לביטחון לאומי בן גביר כי יש להציב אולטימטום לחמאס.

וכך מסר: "העובדה שחמאס מרשה לעצמו להמשיך לשחק משחקים ולמרוח את שחרור גופות חללינו, מעידה כי ארגון הטרור עדיין חי וקיים, וכי המשימה להשמידו טרם הושגה – וחייבת להיות מושגת בהקדם, כחלק ממטרות המלחמה.

אני קורא לראש הממשלה להציב אולטימטום ברור לחמאס: אם לא תשיבו מיד את כל גופות חללינו ותמשיכו במריחות – נעצור לאלתר את כל אספקת הסיוע שנכנס לרצועה".

אמש הושבו לישראל גופותיהם של החטופים החללים: גיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי ודניאל פרץ זכרונם לברכה.