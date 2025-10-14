רס"ן לירז זעירא אשר נפצע קשה מאד בפעילות מבצעית בסוריה ואיבד את שתי רגליו חגג את שמחת תורה כהלכתה. צפו:

חגיגת שמחת תורה מרגשת במרכז הרפואי שמיר ( אסף הרופא), רס"ן (במיל') הרב לירז זעירא, המשמש גם כשליח חב"ד, אשר במהלך פעילות מבצעית בסוריה סמוך ליום הכיפורים, עלה על מוקש ישן שהתפוצץ וכתוצאה מכך, נפצע קשה מאוד ואיבד את רגליו, זכה היום לחגוג את שמחת תורה כהלכתה.

הרב זעירא חגג היום את שמחת תורה כהלכתה במרכז הרפואי שמיר- שם הוא מטופל וקיים את מצוות ההקפות כהלכתה בעזרת משפחה, חברים טובים ומתנדבים יקרים אשר באו לשמחו ולרקוד איתו עם הספר תורה.

היה מרגש ומשמח כאחד.