20 החטופים החיים חזרו ערב חג שמחת תורה ונראו מחוייכים אלא שהסיפורים מהשבי הקשה מתחילים לצאת לאט לאט. ערוץ 12 מפרסם כי החטוף אלקנה בוחבוט ראה את בני משפחתו נלחמים עליו בעצרות בכיכר החטופים ובתקשורת.
אלרנה סובל מכאבי בטן שכן הוא הואבס באוכל בימים האחרונים לקראת השחרור. סנוסף הוא סובל מכאבים ברגליים ובגב התחתון.
אלקנה שהה רק במנהרות לאורך כל תקופת השבי. ובמרבית הזמן היה כבול בשלשלאות, רק ביום נישואיו הותר מהן ובאותו יום הורשה גם להתקלח.
