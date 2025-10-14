קיבוץ בארי מודיע הערב (ג') כי בין ארבעת החללים החטופים זוהתה גופתו של יוסי שרעבי ז"ל שנחטף מקיבוץ בארי ונרצח בשבי. יוסי הוא אחיו של אלי שרעבי אשר חזר מהשבי בעסקה הקודמת

משפחת שרעבי אישרה ברגעים אלו ( ג') כי יוסי שרעבי זכרו לברכה הוחזר לשטח ישראל וזוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות.

יוסי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ בארי ונרצח בשבי.

נירה, אשתו של יוסי: "אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב. עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון".

מקיבוץ בארי נמסר כי הקיבוץ מחבק את נירה ובנותיה – יובל, אופיר ואורן, את אמו חנה, אחיו אלי, שרון, אסנת והילה, ואת כל בני המשפחה, שעשו לילות כימים במאבק להחזרתו של יוסי לקבורה בישראל.בשעה קשה ומורכבת זו, אנו מקווים שתימצאו מעט נחמה בכך שנסגר מעגל האימים של השנתיים האחרונות.

אנו מצטרפים לדבריה של נירה, ודורשים את מימוש העסקה במלואה. קיבוץ בארי מחכה להחזרתם של מני גודארד ז"ל, סהר ברוך ז"ל, דרור אור ז"ל והחטופים החללים כולם, וקורא להמשיך ולהיאבק ללא פשרות, עד החטוף האחרון".

מועד הלוויה יפורסם בהמשך.