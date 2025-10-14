ארבעה חללים חטופים יוחזר לישראל בשעה 22:00 הלילה, הרבנות הצבאית זיהתה את גופותיהם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

לאחר הפרת ההסכם של חמאס והקשחת העמדות של ישראל, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי בשעה 22:00 הלילה ימסור חמאס 4 חללים חטופים.

מדובר צה"ל נמסר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז״ל, ביפין ג׳ושי ז״ל ושני חטופים חללים נוספים, ששמם טרם הותר לפרסום על ידי המשפחות, כי יקיריהם הושבו לקבורה.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז״ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז״ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי החמאס, בן 26 במותו.

המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ביפין ג׳ושי ז״ל, בעל אזרחות נפאלית, נחטף בגיל 23, ממיגונית בקיבוץ עלומים, על ידי ארגון הטרור חמאס. ההערכה היא כי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

צה״ל ומערך השבויים והנעדרים במדינת ישראל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת כל החטופים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את כל החטופים למשפחותיהם ולקבורה ראויה.