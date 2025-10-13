כ"ץ הגיב להודעת חמאס כי ישחרר רק 4 חללים חטופים: "אי עמידה בהתחייבויות. כל עיכוב או הימנעות מכוונת ייחשבו כהפרה בוטה של ההסכם וייענו בהתאם"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להודעת ארגון הטרור חמאס כי ישחרר רק ארבעה חללים חטופים: "המשימה הדחופה שכולנו מחויבים לה כעת היא לוודא את החזרת כל החטופים החללים הביתה. הודעת חמאס על החזרה צפויה של 4 גופות היום היא אי עמידה בהתחייבויות. כל עיכוב או הימנעות מכוונת ייחשבו כהפרה בוטה של ההסכם וייענו בהתאם"

מוקדם יותר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסרו היום החללים החטופים: גיא אילוז, יוסי שרעבי, ביפין ג׳ושי, ודניאל פרץ. מדובר בהפרה של ההסכם מכיוון שמדובר מארבעה חללים בלבד מתוך 28.

לאחר מכן דובר צה"ל אמר: "בעודנו שמחים, נזכור שהמשימה לא הושלמה, צפויים לנו עוד רגעים קשים וכואבים עם השבתם של החטופים החללים. משימתנו לא תמה. אנחנו נערכים להמשך מימושו של ההסכם. קיבלנו עדכון כי מאוחר יותר היום יוחזרו כארבעה חטופים חללים. גם בשעה הזו, נעשים מאמצים, בכל הדרגים, להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנחנו דורשים מחמאס לעמוד בחלקו בהסכם. אנחנו לא שוכחים אותם לרגע, לא ננוח עד שיגיעו למשפחותיהם ולקבר ישראל כולם".