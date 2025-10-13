16:59

הצלב האדום בדרך ל-4 החללים: "צה"ל ערוך לקליטת ארונות נוספים"

16:54

כ"ץ על שחרור ארבעת החללים: "כל עיכוב ייחשב להפרה בוטה"

16:44

צה"ל מעדכן: "כל השבים המריאו אל בתי החולים"

16:23

דובר צה"ל: "המשימה לא תמה, דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

16:18

חמאס בהודעה רשמית: אלו החטופים החללים שישוחררו היום

16:03

ממשיכים לטפס: שיא כל הזמנים בעליית יהודים להר הבית

15:53

אחרי 4 חודשים: אהרון מזרחי, שנפגע מטיל איראני, מת מפצעיו

15:47

חוזרים הביתה: צפו בתמונות של שורדי השבי מתאחדים עם משפחותיהם

14:58

שוב בבית: תיעוד המפגש של גיא גלבוע דלאל עם משפחתו

14:49

עודה וכסיף מתפרעים בנאום טראמפ שמפרגן לסדרנים. צפו

14:28

משרד החוץ האינדונזי מודיע: "לא יהיה ביקור בישראל"

14:11

טראמפ בכנסת: "זה לא רק סוף המלחמה, אלא סוף עידן הטרור"

14:02

משפחות החטופים זועמות: "הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס"

13:43

תיעוד מרגש: עינב צנגאוקר באיחוד עם מתן אחרי שחרורו מהשבי

13:27

נתניהו לטראמפ: "אתה תיחקק בתולדות עמנו"

13:07

בגלל החג: נתניהו לא יצא לפסגה במצרים

12:29

אבינתן אור בתיעוד ראשון: "בתקווה בחרנו ועם תקווה נישאר"

12:11

במקום הנובל: המתנה הייחודית של נתניהו לטראמפ

12:09

בדרך לנורמליזציה? דיווח: נשיא מדינה מוסלמית יגיע מחר לישראל

11:58

ישראל מאשרת: החטופים החיים האחרונים חזרו מהשבי

