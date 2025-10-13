הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסרו היום החללים החטופים: גיא אילוז, יוסי שרעבי, ביפין ג׳ושי, ודניאל פרץ. מדובר בהפרה של ההסכם מכיוון שמדובר מארבעה חללים מתוך 28.
הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסרו היום החללים החטופים: גיא אילוז יוסי שרעבי ביפין ג׳ושי ודניאל פרץ
הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסרו היום החללים החטופים: גיא אילוז, יוסי שרעבי, ביפין ג׳ושי, ודניאל פרץ. מדובר בהפרה של ההסכם מכיוון שמדובר מארבעה חללים מתוך 28.
