הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיע כי ימסרו היום החללים החטופים: גיא אילוז, יוסי שרעבי, ביפין ג׳ושי, ודניאל פרץ. מדובר בהפרה של ההסכם מכיוון שמדובר מארבעה חללים מתוך 28.