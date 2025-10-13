העלייה להר הבית ממשיכה לשבור שיאים. 6,582 יהודים עלו למקום הקדוש לעם ישראל בחול המועד, וביחד עם חג ראשון 7,119 עולים מתחילת חג הסוכות

העלייה להר הבית ממשיכה לשבור שיאים. 6,582 יהודים עלו למקום הקדוש לעם ישראל בחול המועד, וביחד עם חג ראשון 7,119 עולים מתחילת חג הסוכות.

מדובר בשיא חדש, עלייה של כ־17% לעומת השנה שעברה אז עלו 6,088.

בנוסף מדובר בחול המועד עם הכי הרבה עולים כשהשיא הקודם היה שייך לפסח האחרון (6,368). מאז תחילת תשפ״ו עלו 10,412 יהודים לראשונה עוד לפני סיום חודש תשרי וכבר במהלך חג סוכות.

בין אלפי העולים רבנים רבים וראשי ישיבות, חברי כנסת והשר לביטחון לאומי. ביניהם חברי הכנסת עמית הלוי (הליכוד), צבי סוכות (הציונות הדתית), יצחק קרויזר (עוצמה יהודית).

ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים התרגש מהשיאים החדשים של אלפי העולים: "עם ישראל חוזר לעלות לרגל בהמוניו. שיבת ישראל להר הפכה לעובדה קיימת ומשמחת של חגי ישראל. השמחה לפני השם בתפילות והלל, והתקדים של רבבת עולים כהלכה בחודש אחד, מביאים אותנו להודות לבורא עולם ולכל השותפים לכך, כולל כוחות הבטחון הרבים בראשות המפכ"ל, ומפקדי המחוז, המרחב המקומות הקדושים והר הבית".