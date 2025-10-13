משפחות החללים החטופים הגיבו בזעם לאחר שעודכנו כי רק 4 מ-28 הגופות יושבו היום: "זוהי הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס. אנחנו מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא"

שעות אחרי שחרורם של 20 החטופים החיים משבי החמאס, בני משפחות החללים החטופים עודכנו היום (שני) כי חמאס מתכנן להחזיר רק 4 מתוך 28 גופות החללים שנותרו בעזה. בעקבות העדכון, מטה משפחות החטופים הגיב בזעם ודרש מממשלת ישראל לפעול לשינוי המהלך והחזרת כל גופות החללים בהקדם.

"משפחות החטופים קיבלו בתדהמה ובזעזוע את הידיעה על הכוונה להחזיר היום רק 4 גופות חללים מתוך 28 שמחזיק החמאס ברשותו" אמרו. "זוהי הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס".

"אנחנו מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא" הוסיפו והבהירו. "משפחות החללים החטופים נמצאות בימים קשים במיוחד וביגון עמוק. אנחנו לא נוותר על אף חטוף או חטופה, ועל המתווכות לאכוף את תנאי ההסכם ולגבות מחיר מארגון הטרור חמאס על ההפרה".