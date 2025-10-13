שעות אחרי שחרורם של 20 החטופים החיים משבי החמאס, בני משפחות החללים החטופים עודכנו היום (שני) כי חמאס מתכנן להחזיר רק 4 מתוך 28 גופות החללים שנותרו בעזה. בעקבות העדכון, מטה משפחות החטופים הגיב בזעם ודרש מממשלת ישראל לפעול לשינוי המהלך והחזרת כל גופות החללים בהקדם.
"משפחות החטופים קיבלו בתדהמה ובזעזוע את הידיעה על הכוונה להחזיר היום רק 4 גופות חללים מתוך 28 שמחזיק החמאס ברשותו" אמרו. "זוהי הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס".
"אנחנו מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא" הוסיפו והבהירו. "משפחות החללים החטופים נמצאות בימים קשים במיוחד וביגון עמוק. אנחנו לא נוותר על אף חטוף או חטופה, ועל המתווכות לאכוף את תנאי ההסכם ולגבות מחיר מארגון הטרור חמאס על ההפרה".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אריק
ידוע מימין לא נשקוט עד החטוף החלל האחרון. צהל חילץ 54 מתוך 62 גופות שהוחזרו .14:37 13.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר