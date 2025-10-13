ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על קידום עסקת החטופים: "אתה כבר נחקקת בתולדות האנושות, אבל אנחנו זוכרים את ידידינו ויודעים את חלקך החשוב בהחזרת חטופינו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא היום (שני) נאום במליאת הכנסת כחלק מהישיבה המיוחדת שנערכה לכבוד ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בדבריו הודה לטראמפ על קידום עסקת החטופים, וסיפר כי הגיש המלצה להעניק לטראמפ את פרס ישראל – כשבכך יהיה הראשון שיקבל את הפרס מבלי להיות אזרח ישראלי.

"ברוך בואך לירושלים בירתנו הנצחית, וברוך בואך לישראל ביום המרגש הזה, שיחקק בתולדות עמנו. גם אתה, הנשיא, תיחקק בתולדות עמינו – כי כבר נחקקת בתולדות האנושות, אבל אנחנו זוכרים את ידידינו ויודעים את חלקך החשוב בהחזרת חטופינו. ביום הזה, שהתבשרנו בו על כך שכל חטופינו החיים שבו אלינו – אני מודה לך באופן אישי ובשם האומה כולה. תודה לך, הנשיא טראמפ".

"יש עוד הרבה סיבות להודות לך מאז ביקורך האחרון פה: תודה על ההכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן, על כך שעמדת לצידנו נגד השקרים על ישראל באו"ם, על תכנית השלום ב-2020 שהכיר בזכותנו על יהודה ושומרון, על הסכמי אברהם, על הפרישה מהסכם הגרעין, על התמיכה במבצע 'עם כלביא' וההחלטה האמיצה לתקוף באיראן. וזו רק רשימה חלקית, אך היא מספיקה להוכיח: דונלד טראמפ הוא הידיד הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן".

"אנחנו מודים לך שקידמת יוזמה שזכתה לתמיכה חסרת תקדים בכל העולם, שהביאה את חטופינו הביתה, ושמסיימת את המלחמה תוך עמידה בכל יעדינו. יוזמה שמקדמת שלום היסטורי ורחב יותר. אתה מחוייב לשלום הזה, אני מחוייב לשלום הזה – ויחד נביא את השלום הזה. עשינו את הסכמי אברהם, ונעשה זאת שוב".

"היום אנחנו מציינים שנתיים לתחילת המלחמה בשמחת תורה. תמיד אמרת לנו לזכור את ה-7 באוקטובר, ואנחנו זוכרים. בתגובה למתקפה המזעזעת הזו, ישראל עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. באומץ חסר תקדים יצאנו להגן על עמינו, ולהציל את חטופינו. החיילים שלנו נלחמו בעוז, והביאו ניצחונות על חמאס וכל ציר הרשע האיראני. סינוואר, דף, הנייה, אסד, נסראללה – כולם חוסלו. פרוייקט הגרעין האיראני נפגע. חצי מהנהגת החות'ים נמחקו. אך המחיר היה כבד: כמעט 2,000 ישראלים נהרגו, חצי מהם נפלו בקרב. הפוטנציאל שלהם נעלם לנצח. לבני המשפחות השכולות, אני אומר: אני מכיר את עומק הכאב שלכם. ישראל מרכינה ראשה בהערכה לחללים, שבזכותם אנחנו נשרוד".

"בספר קהלת, שנקרא השבוע, כתוב כי לכל דבר זמן ועת משלו. השנתיים האחרונות היו עת מלחמה, והשנים הקרובות יהיו זמן לשלום – בתוך ישראל ומחוצה לה" סיכם. "אני מקווה שבניו של אברהם יעבדו יחד לבנות עתיד טוב יותר – שיבנה תקווה במקום סבל, אור במקום חושך. אני מאמין שזה יקרה בהובלת הנשיא טראמפ – הרבה יותר מהר ממה שחושבים. ישראל תמיד תפעל להגן על עצמה, אך תמיד תישאר מלאת תקווה. התקווה היא לא רק ההמנון שלנו, אלא דפוס פעילות. הגיע הזמן לקדם את התקווה ולהרחיב את מעגל השלום".