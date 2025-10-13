12:29

אבינתן אור בתיעוד ראשון: "בתקווה בחרנו ועם תקווה נישאר"

12:11

במקום הנובל: המתנה הייחודית של נתניהו לטראמפ

12:09

בדרך לנורמליזציה? דיווח: נשיא מדינה מוסלמית יגיע מחר לישראל

11:58

ישראל מאשרת: החטופים החיים האחרונים חזרו מהשבי

11:51

ברגע האחרון: נתניהו יצטרף לפסגה במצרים

11:26

שנתיים של חוסר ודאות: החייל תמיר נמרודי לא חזר עם החטופים

11:23

דיווחים ערביים: זו השעה בה חמאס ימסור את החללים החטופים

11:08

צפו בשידור חי: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בכנסת

11:05

ויטקוף על שחרור החטופים: "תהיתי אם אזכה לראות את היום הזה"

10:52

במקביל לשחרור החטופים: כוכב הרשת של חמאס נקבר ברצועה

10:29

צפו: תמונות ראשונות של החטופים בשטח ישראל

10:27

בדרך הביתה אחרי שנתיים: החטופים יטוסו מעל האצטדיון של קבוצתם

10:26

ושבו בנים לגבולם: תיעוד מרגעי חזרת השבים לישראל

10:13

טרור פסיכולוגי: ההנחיה של מחבלי חמאס למשפחות החטופים

09:58

משפחתו של עמרי מירן: "סוף-סוף יקבל מרוני ועלמא חיבוק"

09:52

ירון אברהם: תקשיבו טוב טוב לפרט המדהים הזה

09:41

הפעימה השנייה: כל החטופים החיים שוחררו משבי החמאס

09:39

באופן חריג: טראמפ נחת בארץ - והזמין את נתניהו לעלות לרכבו

09:35

תמונת היום: נתניהו ממתין בנתב"ג להגעתו של טראמפ

09:21

נתניהו מברך את החטופים שחזרו: "ילוו בכל תהליך השיקום"

