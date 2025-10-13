ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (שני) בלשכה בכנסת עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. במהלך הפגישה העניק ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית מתנה ייחודית. לצד הנשיא יישאו דברים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש האופוזיציה יאיר לפיד.
מוקדם יותר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיע כעת לכנסת. הנשיא יצא אתמול בערב מוושינגטון, והגיע לנתב"ג במטוס "אייר פורס וואן". בתום קבלת הפנים, הנשיא יצא משדה התעופה ועשה את דרכו לכנסת, שם נפגש תחילה עם נתניהו בלשכתו ולאחר מכן ייפגש עם משפחות החטופים. באופן חריג, טראמפ הזמין את נתניהו לנסוע איתו לירושלים ברכבו הנשיאותי המשוריין.
משה גלילי
דעתי היא שזו קריסה מוחלטת לשמאל, למאפיה המשפטית, לפרוגרסיביזם, לסוציאליזם, לקומוניזם, לליברליזם, לפמיניזם, לבוזהיזם ולאינטלקטואליזם שמיררו את חיינו מאז ביטול העבדות, מתן זכות הבחירה לנשים, חניה לנכים וקידוש זכויות האדם....
