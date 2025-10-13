בתום שיחה עם נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי, נקבע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יצטרף לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויגיע לטקס החתימה על הסכם שחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה

דרמה מדינית: רגע לפני פסגת השלום האזורית שתתקיים בשארם א-שייח', כעת (שני) דווח כי נבחנת אפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע יחד עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לטקס החתימה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה. בהמשך נאמר כי נתניהו וטראמפ שוחחו עם נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי – וככל הנראה, נתניהו נענה בחיוב להזמנה ויגיע לטקס.

זמן קצר לאחר מכן, לשכת הנשיאות במצרים אישרה כי א-סיסי הזמין את נתניהו לשארם א-שייח, כשראש הממשלה הישראלי ישתתף גם כן בטקס

כזכור, אמש דווח כי יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הוזמן לפסגה במצרים – בעוד שנתניהו לא הוזמן לטקס. לצד טראמפ ואבו מאזן, מנהיגים רבים ממדינות אירופה צפוייה להשתתף באירוע: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, וראש המועצה האירופית אנטוניו קושטה.

כמו כן יטלו חלק נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא אזרבייג'אן אילהאם עלייב, מלך ירדן עבדאללה השני, מלך בחריין חמד בן עיסא, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף, סגן שר החוץ של הודו קירטי וארדאן סינג. עוד ידוע כי קטר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה צפויות להשתתף גם הן, אך טרם דווח באיזה דרג.