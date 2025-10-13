שליח הבית הלבן למזרח התיכון סטיב ויטקוף בירך על שחרור החטופים ואמר כי "זה משמח מאוד לדעת שמשפחות כה רבות סוף סוף יקבלו את יקיריהן הביתה. אבל אפילו ברגע זה של הקלה ואושר, ליבי כואב על אלו שיקיריהם לא יחזרו בחיים"

שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, הגיב הבוקר (שני) לשחרורם של החטופים משבי החמאס בעזה, כשבירך על חזרתם הביתה והודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על קידום ההסכם.

"תהיתי אם אי פעם אזכה לראות את היום הזה. זה משמח מאוד לדעת שמשפחות כה רבות סוף סוף יקבלו את יקיריהן הביתה" אמר ויטקוף. "כיום, 20 משפחות ניצלו מהכאב הבלתי נסבל של חוסר הידיעה אם אי פעם יראו את יקיריהן שוב".

"אבל אפילו ברגע זה של הקלה ואושר, ליבי כואב על אלו שיקיריהם לא יחזרו בחיים. החזרת גופותיהם הביתה היא חובה ומעשה של כבוד, ומכבד את זכרם לנצח" הוסיף. "אני לא יכול שלא להרגיש את נוכחותו של בני אנדרו ברגע זה".

"אני אסיר תודה על רוחו הבלתי נכנעת של הנשיא טראמפ" סיכם. "היום הזה לא היה מתאפשר בלעדיו".