הכתב המדיני של חדשות 12 ירון אברהם, התייחס לשיחות החטופים עם משפחותיהם ותיאר את השתלשלות העניינים: "תקשיבו טוב לפרט המדהים הזה"

הכתב המדיני של חדשות 12 ירון אברהם, התייחס כעת (שני) לשיחות שקיימו החטופים שנמצאים עדיין בשבי חמאס עם משפחותים ותיאר את השתלשלות העניינים.

אברהם כתב: "תקשיבו טוב לפרט המדהים הזה: ‏אנשי חמאס מתקשרים לאבא של דוד ואריאל קוניו בשיחת וואטסאפ, ‏משם הטלפון עובר למתן צנגאוקר שמדבר עם עינב ואילנה, ‏משם הטלפון עובר לנמרוד כהן שמדבר עם הוריו, ‏וואו".

מוקדם יותר היום פורסם תיעוד משיחתם של עינב צנגאוקר עם בנה מתן כשהוא עדיין בשבי חמאס. "אתה בא הביתה חיים של אמא, נגמרה המלחמה", אמרה לו עינב. בנוסף, גם החטופים דוד ואריאל קוניו ונמרוד כהן, ביצעו שיחות וידאו עם משפחותיהם.