רגע לפני נחיתתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה הגיעו לנמל התעופה בן גוריון לקבל את פניו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע כעת (שני) לנמל התעופה בן גוריון יחד עם רעייתו שרה, לקראת נחיתתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. עם הגעת הנשיא, צפוי להתקיים טקס קצר לקבלת פניו, ולאחר מכן הם יעשו את דרכם לכנסת.

טראמפ יצא אתמול בערב מוושינגטון, והגיע לנתב"ג במטוס "אייר פורס וואן". בתום קבלת הפנים, הנשיא יעשה את דרכו לכנסת, שם ייפגש תחילה עם נתניהו בלשכתו ולאחר מכן ייפגש עם משפחות החטופים.

בשעה 11:00 יתקיים טקס מיוחד בכנסת, עם נאומים של טראמפ, נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. בתום הטקס הנשיא האמריקני יחזור לנתב"ג וימריא לשארם א-שייח, שם ישתתף בטקס החתימה על ההסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. בשעות הצהריים המשלחת האמריקנית כבר תעשה את דרכה חזרה לוושינגטון.