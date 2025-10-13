משרד ראש הממשלה התייחס כעת לשחרורם של 7 החטופים שהועברו לידי צה"ל, ומסר: "ממשלת ישראל מחויבת להשבתם של כל החטופים הנמצאים בידי האויב"

משרד ראש הממשלה פרסם כעת (שני) הודעה רשמית בנוגע לחזרתם של החטופים.

בהודעה נכתב: ממשלת ישראל מחבקת את חטופינו השבים לגבולם: אהל אלון, אנגרסט מתן, ברמן גלי, ברמן זיו, גלבוע-דלאל גיא, מור איתן ומירן עמרי. משפחותיהם עודכנו על ידי הגורמים המוסמכים כי הם חברו לכוחותינו ברצועת עזה ויעשו בהקדם את דרכם לשטח ישראל.

עוד נמסר כי "ממשלת ישראל, מערכת הביטחון, מתאם השו"נ ומנהלת החטופים, הנעדרים והשבים במשרד ראש הממשלה ילוו אותם ואת משפחותיהם בכל תהליך הקליטה והשיקום. ממשלת ישראל מחויבת להשבתם של כל החטופים הנמצאים בידי האויב ותפעל להשגת משימה זו בנחישות וללא לאות.

"וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקָּהָל הַשָּׁבִים מִן הַשְּׁבִי סֻכּוֹת וַיֵּשְׁבוּ בַסֻּכּוֹת… וַתְּהִי שִׂמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד" (נחמיה, פרק ח', פסוק י"ז), "בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶּה".