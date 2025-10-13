צה"ל מודיע באופן רשמי כי 7 חטופים חיים הועברו כעת מהצלב האדום לידי כוחות צה"ל. בהודעה נכתב: "דובר צה"ל מבקש מהציבור לגלות אחריות ורגישות ולכבד את פרטיות השבים"

דובר צה"ל ודוברות שב"כ מסרו כעת כי שבעה חטופים שבים עברו כעת לכוח צה״ל ושב"כ ברצועת עזה. בהודעה נכתב: שבעה חטופים שבים מלווים כעת על ידי יחידה מובחרת של צה״ל וכוח שב"כ בדרכם ארצה, שם יעברו הערכה רפואית ראשונית וייפגשו עם בני משפחותיהם.

מפקדי צה״ל וחייליו מצדיעים ומחבקים את השבים בדרכם ארצה. דובר צה"ל מבקש מהציבור לגלות אחריות ורגישות ולכבד את פרטיות השבים. צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך".

מאוחר יותר נמסר כי: גורמי אגף כוח האדם וגורמי רפואה של צה"ל מלווים את איתן מור, אלון אהל, זיו ברמן, גלי ברמן, גיא גלבוע – דלאל, עמרי מירן ומתן אנגרסט, והם יעברו הערכה רפואית ראשונית ויפגשו עם בני משפחותיהם בנקודת הקליטה במרחב עוטף עזה.

נציגי צה״ל מלווים את כלל בני המשפחות המחכים בבתי החולים ומעבירים להם עדכונים שוטפים. צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך.