דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי על פי מידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בצפון הרצועה, בה ימסרו לידיו מספר חטופים. צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך.
מוקדם יותר היום, זרוע הצבאית של חמאס פרסמה את רשימת החטופים שהארגון "החליט" לשחרר:
1. בר קופרשטיין
2. אביתר דוד
3. יסף חיים אוחנה
4. שגב כלפון
5. אבינתן אור
6. אלקנה בוחבוט
7. מקסים הרקין
8. נמרוד כהן
9. מתן צנגאוקר
10. דוד קוניו
11. איתן הורן
12. מתן אנגרסט
13. איתן מור
14. גלי ברמן
15. זיו ברמן
16. עומרי מירן
17. אלון אוהל
18. גיא גלבוע-דלאל
19. רום ברסלבסקי
20. אריאל קוניו
משפחות חטופים שקיבלו עדכון על שחרור יקיריהם בפעימה הראשונה, הן: מתן אנגרסט, אלון אהל, איתן מור, גלי וזיו ברמן ועמרי מירן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים