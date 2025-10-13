הזרוע הצבאית של חמאס מפרסמת כעת (שני) את רשימת החטופים שהארגון "החליט" לשחרר:
1. בר קופרשטיין
2. אביתר דוד
3. יסף חיים אוחנה
4. שגב כלפון
5. אבינתן אור
6. אלקנה בוחבוט
7. מקסים הרקין
8. נמרוד כהן
9. מתן צנגאוקר
10. דוד קוניו
11. איתן הורן
12. מתן אנגרסט
13. איתן מור
14. גלי ברמן
15. זיו ברמן
16. עומרי מירן
17. אלון אוהל
18. גיא גלבוע-דלאל
19. רום ברסלבסקי
20. אריאל קוניו
משפחות חטופים שקיבלו עדכון על שחרור יקיריהם בפעימה הראשונה, הן: מתן אנגרסט, אלון אהל, איתן מור, גלי וזיו ברמן ועמרי מירן.
כאמור, עסקת החטופים על פי מתווה טראמפ, יוצאת הבוקר לפועל, כאשר חמאס צפוי לשחרר 20 חטופים חיים ו-28 חטופים חללים. שחרור החטופים יתבצע משלוש נקודות ברצועת עזה, כאשר החטופים יועברו לרכבי הצלב האדום ומשם ימסרו לכוחות ישראליים.
שחרור החטופים מתאפשר אך ורק הודות למבצע מרכבות גדעון ב' שנתניהו יזם, מבצע ש חונק את חמאס!נתניהו שה צ י ל עד עכשיו אך רו ב החטופים - 207 חטופים - רק בלחץ על חמאס!
עודד
בתגובה ל: שחרור החטופים מתאפשר אך ורק הודות למבצע מרכבות גדעון ב' שנתניהו יזם, מבצע ש חונק את חמאס!נתניהו שה צ י ל עד עכשיו אך רו ב החטופים - 207 חטופים - רק בלחץ על חמאס!
ברור ובעז"ה07:50 13.10.2025
לא בזכותו
שחרור החטופים למרות נתניהו07:46 13.10.2025
עודד
ברור ובעז"ה07:50 13.10.2025
