הזרוע הצבאית של חמאס מפרסמת כעת (שני) את רשימת החטופים שהארגון "החליט" לשחרר:

1. בר קופרשטיין
‏2. אביתר דוד
‏3. יסף חיים אוחנה
‏4. שגב כלפון
‏5. אבינתן אור
‏6. אלקנה בוחבוט
‏7. מקסים הרקין
‏8. נמרוד כהן
‏9. מתן צנגאוקר
‏10. דוד קוניו
‏11. איתן הורן
‏12. מתן אנגרסט
‏13. איתן מור
‏14. גלי ברמן
‏15. זיו ברמן
‏16. עומרי מירן
‏17. אלון אוהל
‏18. גיא גלבוע-דלאל
‏19. רום ברסלבסקי
‏20. אריאל קוניו

משפחות חטופים שקיבלו עדכון על שחרור יקיריהם בפעימה הראשונה, הן: מתן אנגרסט, אלון אהל, איתן מור, גלי וזיו ברמן ועמרי מירן.

כאמור, עסקת החטופים על פי מתווה טראמפ, יוצאת הבוקר לפועל, כאשר חמאס צפוי לשחרר 20 חטופים חיים ו-28 חטופים חללים. שחרור החטופים יתבצע משלוש נקודות ברצועת עזה, כאשר החטופים יועברו לרכבי הצלב האדום ומשם ימסרו לכוחות ישראליים.