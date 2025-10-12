דיווח: במסגרת אישור החלפת המחבלים ביום שישי האחרון הוכנס לרשימת המחבלים המשוחררים ברגע האחרון גם מחמוד קוואסמה, מתכנן חטיפת ורצח שלושת הנערים

מחיר העסקה: מדינת ישראל משחררת את בכיר הזרוע הצבאית של חמאס מחמוד קוואסמה – מתכנן חטיפת ורצח שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד בגוש עציון, פיגוע קשה שהוביל למלחמה בצוק איתן. כך דיווח אלחנן גרונר ב"קול היהודי".

קואסמה שוחרר בעסקת שליט וגורש לעזה אך משם היה מבכירי "מטה הגדה" שהוביל פיגועים ביהודה ושומרון ובין השאר תכנן ומימן את פיגוע החטיפה שהימם מדינה שלמה. הוא נעצר במלחמה האחרונה בפשיטת צה"ל על בי"ח שיפא.

בהצגת פועלו לשרי הממשלה במסגרת ההחלטה הזריזה הטלפונית להחליף כמה שמות באחרים ביום שישי בצהריים נכתב רק כי "קידם פעילות צבאית מול הגדה".

באותה החלטה, כך על פי הדיווח, הוכנסו עוד שניים מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס.