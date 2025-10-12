על פי הנחת העבודה העדכנית במערכת הביטחון צפפי שחרור החטופים מחר הינו בין 09:00 ל- 12:00. החטופים יצאו משלוש מקומות ברצועה. כל הפרטים

מועד שחרור החטופים: לפי גורמי הביטחון עדיין אין מידע מתי יתבצע השחרור. גורם בטחוני אומר הלילה שהנחת העבודה היא שהשחרור יהיה בין 9 עד 12.

למרות המידע המוקדם על השעות המשוערות, צה"ל ערוך לקבלת החטופים תוך שעה מרגע הודעת חמאס ובכל זמן נתון.

לגבי מספר החיים המספר עומד על 20 ולגבי החללים לא בטוח שכולם יגיעו מחר ויתכן כי זה ימשך ליום יומיים נוספים.

הנחת העבודה היא שרק אחרי שחרור החטופים החיים יחל שחרור החללים לתוך שעות אחה"צ אירוע שיקח זמן לפי מצב החלל וזיהויו.

באשר לחללים שלא ידוע עליהם – מעוגן בהסכם כי החמאס ידרש להביא את כולם.

באשר להתנהלות השחרור בפועל. המידע הראשון באשר לביצוע יהיה כאשר תצא שיירת צלב אדום לעבר נקודת מפגש. המידע השני יהיה עם קבלת החטופים וכל זאת כשהם עדיין בתוך שטח הרצועה.

בצה"ל מדגישים שהשחרור צפוי משלוש נקודות: מהעיר עזה, ממרחב מחנות המרכז ומאזור חאן יונס.