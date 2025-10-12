שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. זמני כניסת חג ויציאת חג שמחת תורה תשפ"ה 2024

שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

בארץ ישראל מועד החג הוא בשמיני עצרת (כ"ב בתשרי), ומחוצה לה הוא נחוג ביום טוב שני של גלויות של שמיני עצרת (כ"ג בתשרי).

זמני כניסת ויציאת החג:

ירושלים

כניסת החג: 17:33

צאת החג: 18:44

תל אביב

כניסת החג: 17:48

צאת החג: 18:45

חיפה

כניסת החג: 17:40

צאת החג: 18:44

באר שבע

כניסת החג: 17:53

צאת החג: 18:46