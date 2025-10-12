שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.
בארץ ישראל מועד החג הוא בשמיני עצרת (כ"ב בתשרי), ומחוצה לה הוא נחוג ביום טוב שני של גלויות של שמיני עצרת (כ"ג בתשרי).
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
זמני כניסת ויציאת החג:
ירושלים
כניסת החג: 17:33
צאת החג: 18:44
תל אביב
כניסת החג: 17:48
צאת החג: 18:45
חיפה
כניסת החג: 17:40
צאת החג: 18:44
באר שבע
כניסת החג: 17:53
צאת החג: 18:46
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים