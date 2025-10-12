דיווחים ערביים: גם אבו מאזן צפוי להשתתף בוועידה האזורית שתיפתח מחר במצרים בראשות טראמפ וא-סיסי. ומי עוד יטול בה חלק? הרשימה המלאה

פסגת המדינות בשארם א-שייח מחר: ע"פ דיווח שמתפרסם כעת בערוץ אל-ערבי הקטארי יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ישתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח'. ברק רביד דיווח כי בשיחה לחדשות 12 בכיר פלסטיני אישר את הדיווח.

נאום בכנסת ופגישה במצרים: הלו"ז המלא של טראמפ במזרח התיכון

מוקדם יותר הערב, כתב כאן 11 רועי קייס ערך רשימת סיכום של משתתפי הפסגה שצפויה להתחיל מחר. בראשותה יעמדו נשיא ארה"ב טראמפ ונשיא מצרים א-סיסי.

בנוסף, ממדינות אירופה צפויים ליטול חלק: קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס (שצפוי להגיע ביום רביעי לישראל), ראש המועצה האירופית אנטוניו קושטה.

כמו כן יטלו חלק נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא אזרבייג'אן אילהאם עלייב, מלך ירדן עבדאללה השני, מלך בחריין חמד בן עיסא, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף, סגן שר החוץ של הודו קירטי וארדאן סינג. עוד ידוע כי קטר, סעודיה, איחוד האמירויות ואינדונזיה צפויות להשתתף גם הן, אך טרם דווח באיזה דרג.

נוסף על מדינות אלו, מדינות נוספות הוזמנו, כולל איראן שהודיעה שלא תשתתף.

למעשה, על אף שהוועידה צפויה לעסוק רשמית בשיקום הרצועה אחרי המלחמה ובמזרח התיכון בכללותו, ישראל לא הוזמנה להשתתף בה נכון לעכשיו, וגם החמאס לא.