רגע לפני השחרור הצפוי של החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר הצהרה לתקשורת בה יתייחס לאירועים האחרונים. צפו בשידור חי

לקראת שחרור החטופים הצפוי מחר (שני) בבוקר, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר כעת הצהרה מיוחדת לתקשורת בה יתייחס לעסקת החטופים וסיום המלחמה ברצועת עזה.

צפו בשידור:

"זהו ערב מרגש, ערב של דמעות, כי מחר ישובו בנים לגבולם. זה אירוע היסטורי שמוהל עצב על שחרור מחבלים בשמחה על שחרור חטופים. רבים לא האמינו, אבל אני האמנתי. אני יודע שיש מחלוקות בינינו, אבל אני מקווה שביום הזה יש כוחות לשים אותם בצד. בכוחות משותפים השגנו ניצחונות אדירים".

"בכל מקום שנלחמנו – ניצחנו. אבל המערכה לא תמה. יש עוד אתגרים ביטחוניים גדולים לפנינו, ואנחנו על זה. יש גם הזדמנויות שנממש".