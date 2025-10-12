רגע לפני הגעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל, במשרד הביטחון נערכו לקבלת הפנים בנתב"ג ופרשו את השטיח האדום. צפו בתיעוד

משרד הביטחון השלים היום (ראשון) את ההיערכות לקראת הגעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לישראל מחר, כחלק מביקורו המדיני במזרח התיכון. בסרטון שפורסם הערב נראו ההכנות בנמל התעופה בן גוריון לקראת נחיתת הנשיא האמריקני, כשהצוותים תלו דגלי ארה"ב ופרשו את השטיח האדום.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון)

על פי התכנון, טראמפ צפוי להמריא מוושינגטון לישראל הערב בשעה 22:30 (לפי שעון ישראל, 15:30 שעון החוף המזרחי), והוא ינחת בנתב"ג מחר בשעה 9:20 בבוקר – שם יתקבל בטקס קצר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. מנמל התעופה טראמפ יעשה את דרכו לכנסת, שם ייפגש תחילה עם נתניהו בלשכתו ולאחר מכן ייפגש עם משפחות החטופים.

עוד באותו נושא לקראת ביקור טראמפ: אלו הסדרי התנועה בערב החג 14:57 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בשעה 11:00 יתקיים טקס מיוחד בכנסת, עם נאומים של טראמפ, נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. בתום הטקס הנשיא האמריקני יחזור לנתב"ג וימריא לשארם א-שייח, שם ישתתף בטקס החתימה על ההסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. בשעות הצהריים המשלחת האמריקנית כבר תעשה את דרכה חזרה לוושינגטון.