אסון בשומרון: ילד בן 8 נפצע באורח קשה ביישוב אלון מורה ופונה במסוק כשהוא מעורפל הכרה לבית החולים לאחר שהחליק עם בימבה ביישוב

אסון בחול המועד ביישוב אלון מורה בשומרון: שני ילדים רכבו על רכב בימבה במורד רחוב, החליקו ונפגעו. אחד הילדים נפצע קשה מאוד ומפונה לבית החולים באמצעות מסוק צבאי כשהוא מעורפל הכרה.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 16:14 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על 2 ילדים רכבו על בימבה במורד רחוב, החליקו ונפצעו ביישוב במועצה אזורית שומרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ויפנו בדקות הקרובות במסוק צה"ל לבי"ח בילינסון ילד בן 8 במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות.

חובש מד"א ישראל ארבוס, סיפר:

"2 הילדים רכבו על בימבה במורד רחוב, איבדו שליטה והחליקו. אחד מהם שכב על הכביש כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו. בשיתוף פעולה עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו יחד טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במסוק צבאי כשמצבו יציב. הילד השני נפצע קלות ולא נזקק לפינוי לבית החולים."