בשמחת בית השואבה של הקהילה התימנית ביישוב עינב שבשומרון, הזמינו אמש (מוצאי שבת) תושבי הישוב לבמה את ראש המועצה יוסי דגן, שהפתיע במחרוזת שירה תימנית – בעברית ובערבית, והמשיך לריקוד סוחף עם המשתתפים.

בשבוע שעבר חול המועד סוכות נפתח בשומרון באירוע היסטורי ורב משתתפים: למעלה מ20,000 מטיילים טיילו בשומרון, מתוכם כ־8,000 איש צעדו בצעדת הריבונות, לציון יובל לעלייה לסבסטיה ולתחילת ההתיישבות היהודית המחודשת בשומרון. הצעדה יצאה מחוות אלחי לעבר תחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה – המקום שבו לפני חמישים שנה נולדה מחדש ההתיישבות היהודית בשומרון.

בעצרת המרכזית השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת החדשנות גילה גמליאל וחברי גרעין אלון מורה – אנשי העלייה ההיסטורית לסבסטיה. חברי הגרעין שחזרו את התמונה האיקונית מתחנת הרכבת, שהפכה לסמל המאבק להקמת יישובים יהודיים בלב השומרון. על הבמה הופיעו הזמר עקיבא וביני לנדאו, בהנחיית ישי לפידות, והילדים נהנו מהופעתו של טוביה כוכב הילדים.