אמש (מוצ"ש) התפרסמה הידיעה הכואבת על רועי שלו ז"ל, אשר נטל את חייו ביום שישי האחרון. הוא היה בן זוגה של מפל אדם ז"ל, אחותה של אושיית הרשת מעיין אדם. מפל נרצחה לעיניו של רועי, אשר שרד את הטבח הנורא של השבעה באוקטובר. בעיתוי מצמרר, מוקדם יותר באותו שבוע בו נטל רועי ז"ל את חייו, התראיין אביו, רונן, ודיבר על ההתמודדות של בנו. הריאיון התקיים במסגרת התוכנית "כמעט שבת שלום" עם אבי כאכון בקשת 12, וטרם שודר.

צפו: רונן מדבר על ההתמודדות של בנו רועי שלו ז"ל, שנתיים אחרי הטבח

בראיון, קשה לפספס את כאבו העצום של רונן שלו. אשתו נטלה גם היא את חייה, לאחר הטבח בשבעה באוקטובר. שני ילדיו התמודדו בקושי רב עם האירועים המזעזעים, והוא סיפר כי שניהם לא חזרו עדיין לשגרה ולעבודה. הריאיון צולם בשבוע שעבר, מוקדם יותר באותו שבוע בו בנו שם קץ לחייו.