גבר כבן 35 נרצח בעראבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 35 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקובעים את מותו במקום

גבר כבן 35 נרצח היום (ראשון) בעראבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א דיווחו על גבר כבן 35 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקובעים את מותו במקום.

ממד"א נמסר: "בשעה 11:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על פצוע מאירוע אלימות בעראבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 35 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקובעים את מותו במקום.

עוד באותו נושא הרצח במגזר הערבי: בן 50 נורה למוות בדיר אל אסד 07:44 | חדשות סרוגים 1 1 😢

חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "קיבלנו דיווח על אירוע אלימות במעורבות נפגע בודד. כשהגענו למקום האירוע ראינו גבר כבן 35 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ובגופו פציעות חודרות וקשות מאוד. ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא סימני חיים. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."