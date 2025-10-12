מחר (שני) כביש 1 צפוי להיסגר בעקבות ביקור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתוצאה מכך נערכת רכבת ישראל ומתגברת את הרכבות לאורך היום.
השינויים המלאים: בין השעות 6:00-14:00:
תתוגבר תנועת הרכבות בתחנת נתב"ג וזו תופעל בתדירות של ארבע רכבות מידי שעה, לכל כיוון (במקום שתיים):
* תתוגבר תנועת הרכבות בקו הרצליה-ת"א- ירושלים יצחק נבון וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון. (במקום אחת).
* תתוגבר תנועת הרכבות בקו ת"א-מודיעין וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון (במקום אחת).
בנוסף בשל העומסים הצפויים וחסימות הכבישים, ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים המעוניינים להגיע או לחזור מירושלים להקדים את נסיעתם להיום.
היום צפוי נשיא ארוצות הברית דונלד טראמפ להמריא לישראל לקראת ביקורו במזרח התיכון סביב ביצוע עסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס. הנשיא אמור לנאום בכנסת ישראל ולבקר במצריים במסגרת הביקור הקצר. כשעה לפני כל נסיעה של הנשיא, כביש 1 יסגר לתנועה וכן כבישים רבים בירושלים.
