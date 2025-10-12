קצינת המודיעין לשעבר בשב"ס, בטי להט, התייחסה לשחרור המאסיבי של מחבלי חמאס מהכלא הישראלי, ומעודדת מכך שישראל לא הסכימה לשחרר את הסמלים של ארגון הטרור, ביניהם מרואן ברגותי.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמרה להט: "חצי הכוס המלאה זה שישראל התעקשה לא לשחרר את הסמלים של חמאס. אני אומר לך בוודאות ומזכירה לך שאני הייתי מולם – אף אחד מהם לא שינה את האידאולוגיה שלו, אף אחד מהם לא הביע חרטה. תודה לאל שאת הסמלים הללו לא שחררו.
"מה שקרה אתמול בכיכר החטופים זה בדיוק הרוח הגבית שמקבל חמאס, ואני לא אומרת את זה ממקום פוליטי אלא מההיכרות עם אנשי חמאס שהיו אצלנו בכלא ומההבנה איך דפוס החשיבה והניתוח שלהם פועל. זה בדיוק רוח הגבית שהם רצו – וקיבלו"
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ירון
אם לא הייתם עוזרים לחמאס החטובים היו חוזרים מלפני שנה בפחות ויתורים10:24 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי כהן
ערמה של זבל בכיכר10:29 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי כהן
ערמה של זבל בכיכר10:29 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון
אם לא הייתם עוזרים לחמאס החטובים היו חוזרים מלפני שנה בפחות ויתורים10:24 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הליכוד החדש
נתניהו בחוץ, גמור פוליטית, מוקצה בארץ ובעולם, מבודד בקלונו וחרפתו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול...
נתניהו בחוץ, גמור פוליטית, מוקצה בארץ ובעולם, מבודד בקלונו וחרפתו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו סוכני הכאוס של קטר ממשיכים להמיט עלינוהמשך 10:19 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר