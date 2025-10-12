קצינת המודיעין לשעבר בשב"ס, בטי להט, התייחסה לשחרור המאסיבי של מחבלי חמאס מהכלא הישראלי, ומציינת כי יש גם חצי כוס מלאה

קצינת המודיעין לשעבר בשב"ס, בטי להט, התייחסה לשחרור המאסיבי של מחבלי חמאס מהכלא הישראלי, ומעודדת מכך שישראל לא הסכימה לשחרר את הסמלים של ארגון הטרור, ביניהם מרואן ברגותי.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמרה להט: "חצי הכוס המלאה זה שישראל התעקשה לא לשחרר את הסמלים של חמאס. אני אומר לך בוודאות ומזכירה לך שאני הייתי מולם – אף אחד מהם לא שינה את האידאולוגיה שלו, אף אחד מהם לא הביע חרטה. תודה לאל שאת הסמלים הללו לא שחררו.

"מה שקרה אתמול בכיכר החטופים זה בדיוק הרוח הגבית שמקבל חמאס, ואני לא אומרת את זה ממקום פוליטי אלא מההיכרות עם אנשי חמאס שהיו אצלנו בכלא ומההבנה איך דפוס החשיבה והניתוח שלהם פועל. זה בדיוק רוח הגבית שהם רצו – וקיבלו"