רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם ז"ל שנרצחה במסיבת נובה, שם קץ לחייו. נפתלי בנט חושף את השיחה הקשה עמו, ומזהיר: "אסור לשכוח את הפצועים והנפגעים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם הבוקר (ראשון) פוסט אישי שבו חשף לראשונה את הביקור שערך בבית משפחתה של מפל אדם ז״ל, שנרצחה במסיבת נובה בדרום. בפוסט, סיפר על המפגש עם בני המשפחה זמן קצר לאחר הטבח, ועל השיחה עם בן זוגה של מפל, רועי שלו, ששם קץ לחייו בשבת.

לדבריו, זמן קצר לאחר השבעה באוקטובר, עוד לפני שהתקיימה הלווייתה של מפל, הגיע לבית אחותה מעיין, שם נכחו גם אמה, אחיה ירדן ובן זוגה של מעיין, יובל. במהלך הביקור, הגיע גם רועי – בן זוגה של מפל – וסיפר לראשונה לבני המשפחה מה בדיוק התרחש במסיבת נובה, וכיצד מפל נרצחה.

בנט מספר שניסה לעזוב את המקום כדי לא להפריע, אך בני המשפחה ביקשו ממנו להישאר. לדבריו, במשך כשעה, רועי שחזר את הרגעים האחרונים: כיצד הוא ומפל הסתתרו מתחת לרכב, כיצד הילי סולומון ז״ל, חברתה של מפל, הסתתרה ברכב סמוך, כיצד ניסו כולם לשתוק ולהעמיד פני מתים – אך המחבלים הגיעו וירו בהם מטווח אפס. הוא תיאר כיצד הדם נזל מגופותיהם, וכיצד צבע את עצמו ואת מפל בדם כדי להיראות מתים.

"הרגשתי שאני שומע את סיפורו של ניצול שואה, דקות לאחר שחרורו מאושוויץ", כתב בנט. "כי זה מה שהיה שם. שואה קטנה. אין מדינה. אין צבא. יהודים מסתתרים שעות מפני מפלצות רצחניות".

לדבריו, רועי נשא תחושת אשמה על כך שלא הצליח להציל את אהובתו, אך משפחתה חיבקה אותו באהבה והבהירה שהוא לא אשם. "מאז, להבנתי, רועי פעל לנסות לעזור לאחרים ככל האפשר", הוסיף בנט.

"לפנות בוקר, כוחו של רועי כבר לא עמד לו, והאיש הזה, עם הנפש הפצועה, נטל את חייו. עוד נפש שנרצחה ביום הארור הזה", כתב.

לקראת האפשרות לשחרור חטופים בימים הקרובים, חתם בנט את דבריו בקריאה: "אל לנו לשכוח את הנרצחים, את הלוחמים הנופלים, את השורדים הנאבקים בבלהות הנפש, את אלפי הפצועים בגוף ובנפש. הם חיים בקרבנו – וחובתנו לדאוג להם. זה דחוף. יום אחרי שנקים את הממשלה, תוקם מנהלת לטיפול בנפגעים ובמשפחותיהם. זו חובה מוסרית לאומית".