קושנר בנאומו בכיכר החטופים: ללא הגבורה והאומץ של חיילי צה"ל – העסקה הזו לא הייתה אפשרית. מעולם לא הייתי גאה יותר להיות חבר של מדינת ישראל"

לא רק ויטקוף. גם ג׳ארד קושנר נאם הערב בכיכר החטופים בתל אביב. בדבריו הודה לחיילי צה"ל ואמר שמאז ה – 7.10 הלב שלו לא שלם.

"תודה וויטקוף. היה לי הכבוד לעבוד עם סטיב בעשרת החודשים האחרונים, זה היה כבוד עבורי לעבוד עם אדם מיוחד כזה, במשימה בלתי אפשרית כזו אבל עם מחויבות מלאה. כשדברים נעשו קשים, אמרנו שנעשה תוכנית חדשה וננסה שוב, וזה מה שיקרה כשאתה שותף עם סטיב. אני גאה לעבוד עם הנשיא טראמפ כדי לראות את המזרח התיכון משגשג, המחויבות הזו שלי – אין כמוה… קושנר: מעולם לא הייתי גאה יותר להיות חבר של מדינת ישראל". אמר קושנר.

עוד חשף קושנר: ״בליל ה-7.10 הייתי בחתונה. כששמעתי מה קרה, הלכתי למלון ופשוט בכיתי כל הלילה. מאז הלב שלי לא שלם. זה נטל עצום שהרגשתי לראות את החטופים חוזרים הביתה, ולראות את הסבל פוסק לאנשים בעזה, רובם חווים את זה לא באשמתם כשהם נולדו לסיטואציה נוראית. אנחנו לא נחגוג הלילה, אלא ביום שני כשהם יחזרו, אני הגעתי לכאן לומר, שאני לא יכול להיות גאה יותר מאיך שמדינת ישראל ואנשיה הובילו את עצמם במהלך החוויה הנוראית הזאת. בחרתם להיות יוצאי דופן, לעמוד על הערכים שלכם.״