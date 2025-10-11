4 ימים אחרי שנפצע אנוש מפיצוץ רימון צה"לי, הותר לפרסום כי שמואל גד רחמים, בן 31 מגבעת זאב, נפטר כעת מפצעיו. שני לוחמים נוספים נפצעו בתקרית, בהם אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני

סוף עצוב: הותר לפרסום כי שמואל גד רחמים, בן 31 מגבעת זאב, נפטר היום (שבת) מפצעיו אחרי שנפצע באורח קשה בתקרית בחאן יונס ביום שלישי האחרון שבה התפוצץ רימון צה"לי. רחמים היה לוחם בגדוד 7015, חטיבה דרומית

כאמור, האירוע התרחש בחג הסוכות במוצב קדמי של צה״ל שנמצא על ציר ״מגן עוז״, בעומק חאן יונס בדרום הרצועה. בתוך חדר מגורים של לוחמים במוצב, התפוצץ רימון – בנסיבות שאינן ברורות ועדיין מתוחקרות. חלק מהלוחמים שהיו בחדר באותה השעה – ישנו.

עוד באותו נושא פרטים חדשים על התקרית הקשה בחאן יונס 19:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בתחילת האירוע, סברו בצה״ל שמדובר בהתקפת מחבלים על המוצב – ושהלוחמים נפגעו מירי טיל נ״ט. בהמשך רק התברר שלא מדובר באש אויב, אלא בתאונה מבצעית של הכוחות.

בעקבות פיצוץ הרימון נפצעו 3 לוחמים – בהם אחד באורח אנוש שנפטר כעת מפצעיו. שני הפצועים הנותרים פונו לבית החולים, כשאחד מהם במצב קשה והשני במצב בינוני.