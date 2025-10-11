שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף נאם בכיכר החטופים ואמר כי "חלמתי על הלילה הזה, זה היה מסע ארוך מאד. אנחנו חוגגים כאן משהו יוצא דופן – רגע שהרבה חשבו שהוא לא אפשרי"

שליח הבית הלב סטיב ויטקוף נשא דברים הערב (מוצ"ש) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב, רקע לפני שחרורם הצפוי של 48 החטופים משבי החמאס. בדבריו הודעה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכן לבנימין נתניהו – כשהקהל שרק בוז למשמע שמו של ראש הממשלה.

"חלמתי על הלילה הזה, זה היה מסע ארוך מאד" אמר ויטקוף. "אנחנו חוגגים כאן משהו יוצא דופן – רגע שהרבה חשבו שהוא לא אפשרי, ובכל זאת אנו עומדים כאן. זה מוכיח שניסים קורים. השלום לא נולד מתוך פוליטיקה – אלא מתוך אומץ של אלו שסירבו לוותר על תקווה".

ויטקוף הוסיף והודה לאלפי המשתתפים בעצרת: "זה המראה העוצמתי ביותר שראיתי, נראה שיש פה יותר מ-100 אלף איש. הלוואי שהנשיא טראמפ היה פה לראות את זה, הוא היה אוהב את זה. אתם סחבתם את האמון על הכתפיים שלכם. אתם הראתם לעולם ששלום הוא לא חולשה הוא הכי גבוה של כוח. דרך שברון לב ופחד אתם לא מוותרים על האמונה. נתתם אמונה לעולם – וזו האמונה שלכם, שעם המנהיגות החזקה של החבר שלי ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהפכה את השלום הזה לאפשרי".

עוד באותו נושא אחרי תחילת הפסקת האש: ויטקוף והרמטכ"ל סיירו ברצועת עזה 19:59 | חדשות סרוגים

כאמור, ויטקוף הודה בדבריו לטראמפ – שהתקבל במחיאות כפיים מצד הקהל – ולנתניהו ורון דרמר שזכו לשריקות בוז. "תנו לי להשלים את המחשבות שלי פה. תאמינו לי, היה להם חלק מרכזי כאן" אמר ויטקוף בתגובה. "נתניהו ודרמר הקריבו כל כך הרבה עבור המדינה הזו, והקדישו את חייהם לשירות המדינה".

בסיכום דבריו השליח האמריקני פנה לחטופים הצפויים להשתחרר: "אחינו ואחותנו, אתם באים הביתה. הסבל שלכם, האמונה שלכם, היכולת הרצון לחיות היוו את הסמל לרוח האנושית" אמר. "כשיו כשאתם חוזרים למשפחות שלכם ולאומה שלכם – תדעו שזה אמיתי וכל העולם מוכן לקבל אתכם בחזרה בזרועות פתוחות ובלב פתוח".