חריג בכלא קציעות: אסיר תקף סוהרת בכלא. הדבר אירע היום במסגרת היערכות שירות בתי הסוהר לשחרור האסירים והעברת האסירים מבתי הכלא השונים לכלא עופר לקראת שחרורם המלא במסגרת עסקת החטופים.
מדוברות שירות בתי הסוהר נמסר כי בפעילות מבצעית כחלק מהערכות במכלול גירוש בקציעות אסיר (לב"ח) תקף לוחמת כליאה והיא נזקקה לטיפול רפואי מקומי.
כוח לוחמי הכליאה שהיה יחד איתה השתלט עליו והוא הועבר למעצר וחקירה במשטרת ישראל.
לוחמי הכליאה ממשיכים לפעול בבתי הסוהר ומכלולי הגירוש מול הגרועים שבאוייבים גם בשעה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני והכל בכדי לאפשר חזרת החטופים לישראל.
יאיר5656
זה מה שעשה לפני השחרור מה יעשה אחרי השחרור?20:55 11.10.2025
