שורדת השבי מיה שם נפרדה הערב (מוצ"ש) משורד הנובה רועי שלו, ששם קץ לחייו אמש אחרי שאיבד את בת זוגו מפל אדם שנרצחה בטבח ה-7 באוקטובר.

"אתמול איבדתי חבר יקר. אדם שניצל מהגיהנום של ה-7.10, אבל את המלחמה שבתוכו הוא כבר לא הצליח לנצח" כתבה שם בסטורי באינסטגרם. "מלחמת הנפש היא קשה מכולן. היא שקטה, בלתי נראית, חותכת מבפנים. אין מגן, אין אזעקה, אין כיפת ברזל מול הכאב הזה. הלוואי והיינו יודעים באמת להקשיו, לראות מעבר לחיוך, לחבק בזמן. הלוואי והלב שלו היה מוצא מנוחה בעולם הזה".

עוד סיפרה על שלו: "הוא שרד את מה שאי אפשר לתאר. את הזוועה, את הקולות, את הזיכרונות שנחרטים בבשר. אבל מלחמות הנפש… הן אלו שהכריעו אותו. לא הטרור, לא הפחד, אלא השקט שאחריהם. השקט שבו כל מה שראית חוזר אליך בלילות, השקט שבו אתה צועק מבפנים ואף אחד לא שומע".

"הוא היה אחד מאיתנו. נשמה עדינה, טובה, שרצתה שקט אמיתי ולא מצאה אותו כאן" סיכמה. "הלוואי שידע כמה הוא היה אהוב. הלוואי שנדע להקשיב, לפני שיהיה מאוחר".