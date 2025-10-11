רגע לפני סיום הלחימה העצימה, מפקד עוצבת האש גיא לוי אמר כי "אנו ערוכים לכל התפתחות ואנו נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו – נחבק את החיים ונצדיע לנופלים. נמשיך יחד לעמוד בכל משימה שאליה נדרש"

מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול עזה לציון סיום פעילות התקפית של עוצבת הקומנדו ברצועת עזה בראשות מפקד עוצבת "האש" (98), תא"ל גיא לוי, מפקד עוצבת הקומנדו (89), אל״ם מ׳ ומפקדים נוספים. בדבריהם מפקדי האוגדה סיכמו את השנתיים האחרונות של הלחימה בעזה, במהלכן עוצבת הקומנדו נלחמה ותמרנה ב-4 גזרות, בגלוי ובחשאי, והתייחסו להיערכות להגנה על פי הקווים המוגדרים בהסכם.

"זהו מעמד היסטורי, שעות גורליות של עוצמה, של שליחות של ניצחון. לפני שבועות ספורים יצאנו למערכה נוספת, הפעם בצפון הרצועה, פעלנו בנחישות ובתחבולה כדי להביא למצב שבו נעמוד בצווי 'ושבו בנים ואחים לגבולם'. אנחנו בפתחם של יממות שבהם העמידה שלכם במשימה הצבאית מאפשרת את העמידה במטרות שלנו כעם, כמדינה" אמר לוי. "אנו ערוכים לכל התפתחות ואנו נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו – נחבק את החיים ונצדיע לנופלים. דעו כי אתם גיבורי הניצחון, נמשיך יחד לעמוד בכל משימה שאליה נדרש".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

אלוף-משנה מ׳ הוסיף ואמר לכוחות: "לוחמים ומפקדים, אחיי גיבורי התהילה, בסדיר ובמילואים – הוכחנו קודם כל לעצמנו, ולצה״ל כולו, שגם מנקודת השבר העמוקה, הצורבת, נוכל למצוא בעצמנו את הכוחות לקום ולהתגבר. בנחישות שאין דומה לה, באמונה בצדקת הדרך ובידיעה שאנו יוצאים למלחמה שאין צודקת ממנה – התנערנו מעפר וקמנו, לבשנו את אפודי הקרב ויצאנו למסע המלחמה. קרב אחר קרב, זירה אחר זירה, עקב בצד אגודל, ביסודיות ובשיטתיות, ברוח איתנה ומכוונת למטרה, נעו יחידות הקומנדו ממשימה מבצעית אחת לרעותה. בשנתיים האחרונות בנינו מחדש את אמונו של העם בנו, בלוחמי צה״ל ובמפקדיו, אמונו של העם ואהבתו".