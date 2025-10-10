לאחר שנתיים של קרבות מתמשכים, לוחמי גדוד צבר יצאו הלילה מהרצועה. מפקד הגדוד, סגן־אלוף מ׳, נשא דברים מרגשים על אחווה, הקרבה ותקווה

בעוד הפסקת האש נכנסה לתוקפה בשעות הצהריים, רגעים מרגשים נרשמו הלילה עם יציאת כוחות צה״ל האחרונים מרצועת עזה. מפקד גדוד צבר, סגן-אלוף מ׳, נשא דברים בפני לוחמיו לפני חציית הגבול – דברי סיום שמסכמים תקופה של קרבות ממושכים, לחימה עיקשת ותחושת שליחות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מפקד גדוד צבר, סגן-אלוף מ׳, צילום:דובר צהל

“תנצרו את הרגע הזה, תסתכלו אחד על השני, תסתכלו מי נמצא פה לידנו,” אמר למפקדים והלוחמים. “עוד שנייה וחצי נהיה ביום ראשון, שני, שלישי – זה יגיע ואתם תהיו בבית. תסתכלו בטלוויזיה עם דמעות בעיניים ותראו אנשים מחבקים את המשפחות שלהם אחרי שהם לא ראו אותם למעלה מ־700 יום. כשישאלו אתכם מי עשה את זה – תדעו שזה בזכות החבורה הזאת.”