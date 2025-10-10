בעוד הפסקת האש נכנסה לתוקפה בשעות הצהריים, רגעים מרגשים נרשמו הלילה עם יציאת כוחות צה״ל האחרונים מרצועת עזה. מפקד גדוד צבר, סגן-אלוף מ׳, נשא דברים בפני לוחמיו לפני חציית הגבול – דברי סיום שמסכמים תקופה של קרבות ממושכים, לחימה עיקשת ותחושת שליחות.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
“תנצרו את הרגע הזה, תסתכלו אחד על השני, תסתכלו מי נמצא פה לידנו,” אמר למפקדים והלוחמים. “עוד שנייה וחצי נהיה ביום ראשון, שני, שלישי – זה יגיע ואתם תהיו בבית. תסתכלו בטלוויזיה עם דמעות בעיניים ותראו אנשים מחבקים את המשפחות שלהם אחרי שהם לא ראו אותם למעלה מ־700 יום. כשישאלו אתכם מי עשה את זה – תדעו שזה בזכות החבורה הזאת.”
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים