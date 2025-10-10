בפתח הפסקת האש: לאחר נסיגת כוחות צה"ל במהלך הלילה לשטחים ולמקומות בהם ניצב לפני המבצע האחרון, צה"ל שולט החל מהבוקר (שישי) ב-53 אחוז משטחה של רצועת עזה.
במהלך הלילה יצאו הכוחות ממרחבי הערים ברצועה, והם נפרסו בצהריים מחדש. גורם בצה״ל אומר שהצבא ופיקוד הדרום יחלו להקים קו מוצבים סביב הרצועה ובאזורים המוגדרים על ידי צה״ל ומערכת הביטחון כאזורים שולטים בתצפית ובאש.
כאמור, דובר צה"ל הודיע כי בשעה זו נכנסת הפסקת האש לתוקפה. "החל מהשעה 12:00, כוחות צה״ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים" נמסר. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
