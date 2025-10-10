הפסקת האש נכנסה לתוקף: בצבא סיימו את פירוק המוצבים והמגננים ברצועה, ובשעה 12:00 החלה ספירת 72 השעות – כך שהחטופים צפויים להשתחרר בשני.

דובר צהל מודיע שהסכם הפסקת האש ברצועת עזה החל.

החל מהשעה 12:00, כוחות צה״ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

במהלך לוגיסטי מסובך של כוחות צהל, פורקו אלפי תשתיות מסוגים שונים כמו גנרטורים, אמצעי תצפית, עמדות לחימה ועוד. כוחות צה"ל מתייצבים כעת באיזור החיץ המעובה הקרוב לגבול.

ההסכם, שהושג בתיווך בינלאומי, צפוי לכלול את שחרורם ההדרגתי של החטופים, לצד הפסקת הלחימה למשך מספר ימים. במערכת הביטחון נערכים למעקב צמוד אחר יישום ההבנות, מחשש להפרות מצד חמאס.

משמעות הפסקת האש היא שה72 שעות לחזרת החטופים החלו. הם ישוחררו עד יום שני ב12.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי לנחות ביום שני בבוקר, ולנאום בכנסת ב12 בצהריים, לאחר שחרור החטופים.