במטה החטופים בירכו את הזוכה מריה קורינה מצ’אדו אך הבהירו כי בעיניהם הנשיא האמריקני לשעבר ראוי יותר מכל לפרס נובל לשלום.

לאחר שוועדת פרס נובל הכריזה כי הזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2025 היא מריה קורינה מצ’אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, פרסם מטה משפחות החטופים תגובה נחרצת המבטאת את אכזבתם מכך שהנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ לא נבחר.

בהודעת המטה נכתב: “על אף שוועדת פרס נובל בחרה השנה בזוכה אחר, האמת נותרת ברורה ובלתי ניתנת לערעור – אין מנהיג או ארגון שעשו יותר למען השלום בעולם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.”

עוד באותו נושא "אנחנו לא אותו הדבר": הבית הלבן בציוץ עוקצני נגד ביידן 19:15 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד נמסר: “הנשיא טראמפ פועל ללא לאות, גם ברגע זה ממש, כדי להבטיח את השבתם של כל 48 יקירינו – החיים והחללים. הישגיו חסרי התקדים בקידום מדיניות השלום מדברים בעד עצמם. אף פרס, או היעדרו, לא יפחיתו מההשפעה העמוקה שהייתה לו על משפחותינו ועל השלום העולמי.”

במטה סיכמו כי “נמשיך לעמוד לצד הנשיא טראמפ במאבקו להשלים את המשימה הזו, וההיסטוריה תזכור את הישגיו כתרומה המשמעותית ביותר לשלום העולמי בדורנו.”