ועדת פרס נובל הכריזה הבוקר (שישי) כי הזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2025 היא מריה קורינה מצ’אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה. מצ’אדו זכתה בפרס על “מאבקה האמיץ למען דמוקרטיה, חירות וזכויות אדם במדינה הנתונה למשטר מדכא”.
ההחלטה התקבלה בהפתעה, לאחר שבשבועות האחרונים נפוצו הערכות כי הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ יהיה הזוכה, בזכות תרומתו להסכם החטופים במזרח התיכון. ראש הממשלה ושרים רבים קראו לזכייתו בפרס אך בסופו של דבר זה לא הספיק.
ועמדותיהם הפוליטיות של מעניקי הפרס נתפסות כמנוגדות לאלו של טראמפ. יו"ר הוועדה יורגן פרידנס, שעומד בראש ארגון נורבגי למען חופש הביטוי, מתח בעבר ביקורת על טראמפ. אך סביר שפעולותיו בישראל היו קרובות מידי לפרס , וישפיעו על הבחירה בשנה הבאה.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
איזה נהדר
לגמרי מגיע לה, ברכות12:23 10.10.2025
אורחת
לא הופעתי, מה יש לצפות מכול הפרוגרס שהורסים כול חלקה טובה,12:23 10.10.2025
...
איףףףףף12:31 10.10.2025
אבי ברקו
הפרס היב מגיע לאונרא הייתה המועמדת הראשית13:07 10.10.2025
...
איףףףףף12:31 10.10.2025
