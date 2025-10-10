הפתעה בנובל: מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה זכתה בפרס נובל לשלוםולא דונלד טראמפ

ועדת פרס נובל הכריזה הבוקר (שישי) כי הזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2025 היא מריה קורינה מצ’אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה. מצ’אדו זכתה בפרס על “מאבקה האמיץ למען דמוקרטיה, חירות וזכויות אדם במדינה הנתונה למשטר מדכא”.

ההחלטה התקבלה בהפתעה, לאחר שבשבועות האחרונים נפוצו הערכות כי הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ יהיה הזוכה, בזכות תרומתו להסכם החטופים במזרח התיכון. ראש הממשלה ושרים רבים קראו לזכייתו בפרס אך בסופו של דבר זה לא הספיק.

ועמדותיהם הפוליטיות של מעניקי הפרס נתפסות כמנוגדות לאלו של טראמפ. יו"ר הוועדה יורגן פרידנס, שעומד בראש ארגון נורבגי למען חופש הביטוי, מתח בעבר ביקורת על טראמפ. אך סביר שפעולותיו בישראל היו קרובות מידי לפרס , וישפיעו על הבחירה בשנה הבאה.