ערוץ 12 שומר על ההובלה במהדורת החדשות עם 17.4 אחוזי צפייה, אך ערוץ 14 ממשיך להתחזק בפריים טיים והלילה עם נתונים מפתיעים שמצביעים על שינוי מגמה

נתוני הרייטינג של יום רביעי מצביעים על המשך ההובלה של חדשות 12 בזירת האקטואליה, עם 17.4 אחוזי צפייה למהדורה המרכזית. אחריהם ניצבים חדשות 14 עם 7 אחוזים, וחדשות 13 עם 6.6 אחוזים. חדשות כאן 11 רשמו 3.3 אחוזים, ו-i24News נותרו מאחור עם חצי אחוז בלבד.

בזמן צפיית השיא, תוכנית הריאליטי "מאסטר שף" של קשת 12 הובילה את הטבלה עם 15.2 אחוזים, אך הפער בינה לבין תוכנית האקטואליה "הפטריוטים" בערוץ 14, שרשמה 8.1 אחוזים, מצטמצם בהדרגה. תוכנית הבידור "מה קורה פה?" של רשת הגיעה ל־5.6 אחוזים, בעוד "חדשות הלילה" של כאן 11 סיימה את הערב עם 1.6 אחוזים.

גם בזירת הלייט נייט נרשמה הובלה לקשת 12, כש"דוח מצב" הניבה 7.3 אחוזים. בערוץ 14 שידרו את "חדשות הלילה" שהשיגה 2.9 אחוזים, מעט לפני "היום שהיה" של רשת עם 2.8 אחוזים. "חדשות הלילה" של כאן סיימה את הערב עם 1.6 אחוזים.

נתונים אלה מצביעים על יציבות במיקומי ההובלה, אך גם על המשך התחזקות של ערוץ 14 בתוכניות הפריים טיים והלילה, במיוחד לנוכח השיח הציבורי הגובר סביב שידוריו.